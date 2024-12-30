Отмечается, что Молдова ввела чрезвычайное положение в энергетике.

Власти непризнанного Приднестровья в воскресенье, 29 декабря, прекратили подачу газа нескольким государственным учреждениям. Решение принято на фоне завершения транзита российского газа через Украину.

Издание Reuters пишет, что отключение произошло за два дня до истечения транзитного соглашения между Украиной и Россией, что вызвало опасения массовых новогодних отключений электроэнергии в Молдове.

Компания "Тираспольтрансгаз" сообщила, что 12 государственных учреждений оказались обесточены в районе городов Дубоссары и Бендеры. Среди них четыре учебных заведения и медицинское учреждение, а также полицейский участок и прокуратура.

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Россия поставляет Молдове около 2 миллиардов кубометров газа в год, который через Украину поставляется в непризнанное Приднестровье, где тепловая станция производит дешевую электроэнергию.

И Молдова, и непризнанное Приднестровье ввели чрезвычайное положение в энергетике, включая меры по сокращению потребления электроэнергии в часы пик.

"Газпром" прекратит поставки газа в Молдову - последние новости

Российский газовый монополист "Газпром" заявил, что приостановит экспорт газа в Молдову с 05:00 по Гринвичу 1 января из-за неоплаченного долга Молдовы.

Кишинев в свою очередь оспарил обвинения в задолженности за прошлые поставки газа и обвинил Москву в дестабилизации ситуации в стране.

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