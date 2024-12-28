Ограничение будет действовать, пока "Газпром" письменно не уведомит "Молдовагаз" в обратном.

Российская газовая компания "Газпром" объявил о прекращении поставок газа в Молдову. Решение вступит в силу утром 1 января 2025 года.

Пресс-служба "Газпрома" сообщила, что поставки будут прекращены якобы из-за отказа Кишинева решить вопрос с долгом за поставки газа. Соответствующие уведомление направлено "Молдовагазу".

Российский газовый монополист обвинил Молдову в неисполнении платежных обязательств по действующему контракту, что является "существенным нарушением его условий".

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"В связи с этим ПАО "Газпром" с 08:00 МСК 1 января 2025 года вводит ограничение поставок природного газа в Республику Молдова до 0 куб. м в сутки. Ограничение будет действовать до тех пор, пока ПАО "Газпром" письменно не уведомит АО "Молдовагаз" об ином", - указано в уведомлении.

В свою очередь АО "Молдовагаз" сообщило, что приняло к сведению решение ПАО "Газпром" ограничить поставки газа.

"Необходимо отметить, что, начиная с декабря 2022 года, весь поставляемый ПАО "Газпром" природный газ в объеме 5,7 миллиона кубометров в сутки передавался АО "Молдовагаз" в приднестровский регион Республики Молдова. В то же время, природный газ для потребителей правого берега Днестра приобретался на региональных и европейских рынках. Следует подчеркнуть, АО "Молдовагаз" законтрактовало необходимые объемы газа, которые полностью обеспечат все потребление Правобережья до конца марта 2025 года", - указано в сообщении.

Стоит отметить, что в 07:00 по Киеву прекращается транзит российского газа через территорию Украины.

Транзит российского газа через Украину - последние новости

Украина объявила о нежелании продлевать контракт на транзит российского газа в европейские страны с нового 2025 года.

С 16 декабря в Молдове на 60 дней ввели чрезвычайное положение в энергетике из-за риска прекращения поставок российского газа в непризнанное Приднестровье.

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