Запасы газа в хранилищах истощаются самыми быстрыми темпами с 2021 года.

Цены на газ в Европе выросли в первый торговый день 2025 года. Регион готовится к морозам на фоне остановки транзита российского газа через Украину.

Издание Bloomberg пишет, что эталонный газ с поставкой в феврале в Нидерландах подорожал на 4,3%, но по состоянию на 11:20 утра в Амстердаме его стоимость выросла всего на 0,4% и составила 49,10 евро за мегаватт-час

Согласно прогнозом погоды, в некоторых странах температура будет падать, что приведет к росту спроса на отопление. В Словакии к середине января ожидается до -7°C.

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Хотя в Европе вряд ли закончится газ этой зимой, благодаря запасам и поставкам от других поставщиков, трейдерам может быть сложнее пополнить запасы к следующему отопительному сезону. Цены на газ на лето 2025 года недавно превысили цены на газ на зиму 2025-26 года, что сделает пополнение запасов дорогостоящим.

В настоящее время у российского газа есть только один маршрут в Европу: газопровод через Турцию, по которому топливо направляется в Венгрию. Поставки по этому каналу будут тщательно отслеживаться.

Большинство клиентов российского монополиста "Газпром" в Центральной Европе сумели найти альтернативные источники поставок. Австрия получает больше газа через Германию и Италию, согласно отчету компании Austria Gas Grid Management.

Европа также, вероятно, будет все больше полагаться на сжиженный природный газ, в том числе из России. В 2024 году страна поставила в регион рекордные объемы СПГ, став крупнейшим поставщиком после США, которые недавно запустили два новых экспортных завода.

Тем не менее, для стран Центральной и Восточной Европы, не имеющих выхода к морю, стоимость морской доставки в Германию, Польшу или Грецию делает СПГ дорогостоящим вариантом. Словакия подсчитала, что импорт газа с запада приведет к дополнительным расходам в размере 177 миллионов евро.

"Газовые рынки Европы не дефицитные, но транспортировка топлива с запада на восток "несколько ограничена, так что это приведет к наценке для региона", - говорит Вальтер Больц, старший советник по энергетике в Baker & Mckenzie LLP.

В этом году Европе в целом придется усиленно конкурировать за СПГ, особенно летом, когда в Азии резко возрастет спрос. Хотя в мире строится несколько новых заводов по производству СПГ, значительные мощности будут готовы только через пару лет.

Для европейцев это означает более высокие счета за электроэнергию в течение длительного времени, причем оптовые цены на 2025 год, как ожидается, превысят средние показатели прошлого года.

Транзит российского газа через Украину - главные новости

1 января 2025 года в 7 утра Украина официально остановила транспортировку российского газа. Как отметили в Минэнерго, соответствующее решение было принято в интересах национальной безопасности.

Решение Киева не стало сюрпризом для Европейского Союза. Блок больше года работал над подготовкой к сценарию, который предусматривал отказ от транзита российского газа через Украину, а также над обеспечением альтернативных поставок для стран-членов, которые пострадают от этого.

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