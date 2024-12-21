Льготные цены установят для бытовых потребителей многоквартирных домов, которые не имеют централизованного или автономного отопления или поставки газа.

В Украине отныне установлены льготные фиксированные цены на электроэнергию для бытовых потребителей многоквартирных домов без теплоснабжения или газификации. Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил представитель Кабинета министров при Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, льготные цены установят для бытовых потребителей многоквартирных домов, которые не имеют централизованного или автономного отопления или поставки газа.

"Предусмотрено установление при определенных условиях льготных фиксированных цен на электрическую энергию для бытовых потребителей, проживающих в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения или системы автономного теплоснабжения, которые используют любые виды энергоносителей, кроме электрической энергии", - отметил представитель правительства в ВР.

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Цены на электроэнергию в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, в Украине может подорожать свет. Изменения тарифов обусловлены необходимостью соответствовать требованиям Международного валютного фонда.

Также мы информировали, что в ответе министра энергетики Украины Германа Галущенко на запрос народного депутата Алексея Кучеренко отмечалось, что тариф на электроэнергию не будут пересматривать до 30 апреля 2025 года, то есть до окончания осенне-зимнего периода.

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