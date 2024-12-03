В Кабмине заявили о расширении программ зимней поддержки украинских семей.

Тарифы на газ, тепло и электроэнергию не будут повышать до конца отопительного сезона. Об этом на очередном заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Никаких повышений не планируем", - заявил государственный деятель. Премьер отметил, что в правительстве не только внедряют новые программы поддержки украинских семей, но и расширяют уже существующие.

Кроме неизменных зимних тарифов "Зимняя поддержка" включает:

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Выплату 1000 гривень для всех граждан;

Программу доступных субсидий для тех, кто нуждается в помощи с оплатой коммунальных платежей;

Учительскую доплату - с января каждый учитель будет получать дополнительную выплату в размере не менее 1000 гривень;

Расширение программы доступных лекарств;

Возможность для семей переселенцев оформить субсидию на аренду жилья с (с 2025-го);

Бесплатное горячее питание для учащихся младших классов;

Финансовую помощь в течение декабря каждой малообеспеченной семье, а также семьи-ВПЛ, в которых есть дети или взрослые с инвалидностью I группы (размер помощи - 6,5 тыс гривень на каждого ребенка).

Шмыгаль добавил, что это не все программы "Зимней поддержки" - в ближайшее время в правительстве планируют добавить и расширить инициативу.

"Зимняя поддержка" - последние новости

Ранее президент Владимир Зеленский высказался относительно выплат для граждан, а именно - программы "еПоддержка", которая предусматривает возможность получения тысячи гривен каждому украинцу.

По словам главы государства, инициатива является важным шагом для поддержки людей этой зимой. Президент добавил, что она может трансформироваться в программу "национального доната".

Также сообщалось, что в приложении "Дія" желающие уже могут подать заявку на "тысячу Зеленского". Была обнародована инструкция, как это можно сделать.

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