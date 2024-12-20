Эксперт пояснил, что такие изменения обусловлены необходимостью соответствовать требованиям Международного валютного фонда.

В Украине с июня следующего года могут повысить тариф на электроэнергию для населения до ориентировочно 6,64 грн/кВт-ч. Об этом в эфире "Новости.Live" рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко.

"На электроэнергию для населения планируется поднять тарифы с 1 июня 2025 года до цифры 6 гривень 64 копейки. Ориентировочно она может быть плюс-минус 6,32 гривни или 6,64 гривни", - сказал Попенко.

По его словам, в ближайшие два-три года прогнозируется дальнейший рост цен. Так, стоимость может достичь уровня 9 грн/кВт-час. Эксперт также пояснил, что изменения обусловлены необходимостью соответствовать требованиям Международного валютного фонда.

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"Есть требование МВФ, согласно которому мы должны тарифы для населения выровнять с тарифами, которые существуют на рынке. На сегодня стоимость электроэнергии на рынке превышает уже 9 гривень. Если поднимут тарифы для ОСРов (Операторов системы распределения - УНИАН) и ОСП (Оператор системы передачи - УНИАН), то тарифы будут уже даже 10 гривень. И мы взяли на себя обязательства выравнивать рыночные цены на электроэнергию и на газ", - добавил Попенко.

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С 1 июня в Украине подняли тариф на электричество для населения до 4,32 грн/кВт-час. Соответствующее решение Кабмин принял 31 мая. Новый тариф тогда установили с учетом стоимости генерации электроэнергии АЭС и гидроэлектростанциями.

Позже министр энергетики Украины Герман Галущенко в своем ответе на запрос народного депутата Алексея Кучеренко указал, что тариф на электроэнергию не будут пересматривать до 30 апреля 2025 года, то есть до окончания осенне-зимнего периода.

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