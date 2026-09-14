Запасов хватит на 5–7 дней: остановка саудовского нефтепровода усугубит дефицит нефти

Саудовская Аравия пока не сообщила подробностей об ущербе, нанесённом недавней атакой БПЛА.

Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что насосная станция ключевого саудовского нефтепровода "Восток–Запад" протяженностью 1200 км была серьезно повреждена в результате атаки дронов. Об этом сообщает The Guardian.

Саудовская Аравия обвинила в атаке боевиков, запустивших дроны с территории Ирака. При этом Эр-Рияд не обнародовал полной информации о масштабах повреждений или о том, как долго маршрут не будет работать.

Эксперты приводят разные оценки. Некоторые из них считают, что на ремонт повреждений может потребоваться до шести недель, тогда как другие предположили, что восстановить нефтепровод удастся быстрее, при этом возобновить перекачку можно будет еще во время ремонтных работ.

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Новость об атаках на нефтепровод появилась на фоне ударов поддерживаемых Ираном хуситов по целям в Саудовской Аравии, а также захвата ими стратегического острова Перим в проливе Баб-эль-Мандеб, что расширило их контроль над этой водной артерией.

В течение последних шести месяцев нефтепровод, проходящий через пустыню Аравийского полуострова, уберегал Саудовскую Аравию от масштабного кризиса, который мог возникнуть из-за войны с Ираном. Эр-Рияд использовал этот "трубопровод", чтобы перенаправлять около 4 млн баррелей в сутки – примерно 4% мировых поставок – в порт Янбу на побережье Красного моря.

По оценкам, из-за остановки нефтепровода в Янбу запасов для экспорта хватит лишь на пять-семь дней. У Саудовской Аравии также есть запасы, которых хватит на несколько дней поставок клиентам из египетских портов Айн-Сохна на Красном море и Сиди-Керир на Средиземном море.

Дальнейшее сокращение нефтяных потоков из Саудовской Аравии усугубит глобальный дефицит, который уже привел к рекордному росту цен на топливо в мире и ускорению инфляции.

На фоне роста цен на нефть надежды на дипломатический прорыв в ближайшее время также угасли. Это произошло после того, как министр иностранных дел Омана Саид Бадр аль-Бусаиди сообщил, что запланированная на 14 сентября региональная встреча была отложена "в интересах достижения консенсуса". Ранее иранские чиновники заявляли, что примут участие в этой встрече с арабскими государствами Персидского залива, чтобы представить соглашение с Оманом о регулировании судоходства через Ормузский пролив.

До начала войны пролив был свободен для прохода судов, но теперь Иран требует от них получать разрешение и рассматривает возможность введения механизма взимания платы за проход.

Перебои с поставками сырой нефти привели к росту цен на продукты её переработки, в частности на бензин и дизельное топливо. 11 сентября цены на дизель в США достигли рекордного уровня, превысив в среднем 6 долларов за галлон.

Цены на нефть – последние новости

На фоне новых ударов хуситов по Саудовской Аравии и атак Ирана на суда в Персидском заливе цены на нефть выросли более чем на 3 доллара. Это усилило опасения относительно перебоев с поставками нефти после остановки работы ключевого саудовского нефтепровода.

По состоянию на 05:40 по киевскому времени фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 3,21 доллара, или 3,1%, до 107,82 доллара за баррель. В то же время стоимость фьючерсов на нефть WTI повысилась на 3,17 доллара (3,2%) – до 103,22 доллара за баррель.

По данным Международного энергетического агентства, в августе поставки сырой нефти из Саудовской Аравии сократились на 2,3 миллиона баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем и составили 6 миллионов баррелей в сутки. Это самый низкий уровень за более чем 30 лет.

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