Блинкен подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают сплачивать мир в поддержку Украины.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен распорядился предоставить Украине 10 миллионов долларов дополнительной помощи Украине. Средства предназначаются для восстановление украинской энергетической системы, разрушенной российскими обстрелами.

"Я распорядился выделить дополнительные 10 миллионов долларов на поддержку наших постоянных усилий по оказанию чрезвычайной помощи для поддержки энергетической инфраструктуры Украины в условиях непрерывных ракетных и беспилотных атак со стороны России", – говорится в заявлении госсекретаря.

Блинкен подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают сплачивать мир в поддержку Украины.

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"Мы увидели невероятную солидарность наших союзников и партнеров. Мы аплодируем более 50 странам, которые объединились в солидарности с Украиной, когда она защищает свой суверенитет и территориальную целостность", – отметил он.

По словам госсекретаря США, только Россия может прекратить свою войну.

"Пока она этого не сделает, мы будем стоять вместе с Украиной столько, сколько потребуется для укрепления ее военных на поле боя, чтобы они имели как можно более сильную позицию за любым будущим столом переговоров", – резюмировал Блинкен.

Война в Украине: помощь от США

20 февраля Министерство обороны США объявило о выделении нового пакета военной помощи Украине стоимостью 460 миллионов долларов. В него войдут, в частности, БМП Bradley, Javelin и боеприпасы к HIMARS.

Также президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве переговоры с президентом США Джо Байденом и сказал, что результат этого визита американского лидера в Киев станет ощутимым на поле боя в борьбе с российским агрессором.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что США вместе с партнерами и союзниками ежедневно прилагают усилия, чтобы найти или изготовить боеприпасы для вооруженных систем, которые использует Украина против агрессии РФ.

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