Сегодня потребление электричества значительно ниже, чем в пятницу, подчеркнули в "Укрэнерго".

Энергосистема Украины в субботу, 18 февраля, возвращается к нормальной работе после утренней ракетной атаки россиян, дефицит мощности не прогнозируется.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго" в Телеграм-канале. "Во время утренней ракетной атаки россиян диспетчерский центр "Укрэнерго" применял превентивные отключения для минимизации возможных последствий атаки. Сейчас энергосистема возвращается к нормальной работе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что потребление значительно ниже, чем в пятницу, что характерно для выходного дня. Дефицит мощности в энергосистеме отсутствовал на протяжении всей рабочей недели и пока не прогнозируется.

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В "Укрэнерго" уточнили, что после утренней атаки электростанции возвращаются к нормальной работе, их мощности достаточно для покрытия потребления в полном объеме. Импорт электроэнергии из Словакии сегодня незначительный, что является обычным явлением при достаточности собственной генерации и стабилизации электроснабжения в стране.

"Лимиты потребления до областей не доводились в связи с отсутствием дефицита мощности в энергосистеме. В то же время в случае изменения ситуации и при росте потребления возможно применение отключений", - сообщили в компании.

Замеры фактического потребления в выходные дни не проводятся.

В Одессе все еще действуют сетевые ограничения, вызванные значительным повреждением энергетической инфраструктуры. Поэтому во избежание перегрузки оборудования применяются графики почасовых отключений.

Также сообщается, что вчера, 17 февраля, в Киевской области из-за сетевых ограничений в определенные часы применялось ограничение потребления.

Ремонтные бригады "Укрэнерго" усиленно работают над устранением сетевых ограничений в Одесской области, а также продолжаются аварийно-восстановительные работы на всех других поврежденных объектах магистральных сетей "Укрэнерго".

Новый ракетный удар РФ и ситуация в украинской энергосистеме - что надо знать

Как сообщал УНИАН, сегодня россияне атаковали Украину ракетами "Калибр" из акватории Черного моря. Из-за угрозы ракетной атаки в ряде областей Украины применялись экстренные отключения света.

Справка УНИАН. Свыше 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это крупнейшая в Украине и Европе Запорожская АЭС, а также Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. Кроме этого, на временно оккупированных территориях юга также находится и большинство ветровых и солнечных электростанций.

Кроме АЭС, остальные электростанции - это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы.

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