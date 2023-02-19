По его словам, ВСУ имеют на вооружении различные типы систем вооружения, которые нуждаются в различных боеприпасах.

США вместе с партнерами и союзниками ежедневно прилагают усилия, чтобы найти или изготовить боеприпасы для вооруженных систем, которые использует Украина против агрессии РФ.

"Я могу вам сказать, что почти каждый день мы обыскиваем каждый уголок Земли в поисках подходящих боеприпасов для Украины", - заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

По его словам, ВСУ сейчас имеют на вооружении различные типы систем вооружения, которые требуют различных ракет, снарядов, мин и других боеприпасов.

Видео дня

"Украина имела собственные запасы, много оружия советских времен, в которых применяется один тип боеприпасов. Некоторые системы НАТО, поставляемые в Украину, используют другой тип", - пояснил Блинкен.

Он назвал эту ситуацию настоящим вызовом. Госсекретарь рассказал, что запасы на складах стран, которые помогают Украине, не учитывали таких потребностей. В связи с этим сейчас вновь запущены линии по производству соответствующего вооружения и амуниции.

"Это делается не так, как щелкнуть выключателем. Это требует реальных усилий. На это нужно реальное время", - подытожил Блинкен.

Боеприпасы для ВСУ

Как писали СМИ, в Люксембурге придумали, как внести дополнительный вклад в помощь Украине в вопросе противостояния российской агрессии. Там организовали специальную кампанию по обеспечению закупок снарядов для РСЗО "Град", которые используют ВСУ на фронте.

Глава МИД Словакии Растислав Качер заявлял, что Словакия планирует наладить у себя производство боеприпасов для Украины. СМИ писали, что Пакистан тайно поставляет Украине боеприпасы.

Недавно в Пентагоне подтвердили, что Соединенные Штаты передают Украине боеприпасы со складов в Израиле и Южной Корее.

Вас также могут заинтересовать новости: