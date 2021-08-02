После запуска российского газопровода Украина будет ежегодно терять около 2 миллиардов долларов.

Соглашение США и Германии по российскому проекту "Северный поток - 2" - "медвежья услуга" Украине. Киев после запуска газопровода будет терять по 2 миллиарда долларов в год.

Об этом пишет газета Financial Times.

По мнению издания, "Северный поток - 2" даст Москве возможность поставлять газ в Европу по дну Балтийского моря в Германию в обход украинского транзитного трубопровода. После запуска газопровода Украина будет терять примерно 2 миллиарда долларов в год, которые "жизненно необходимы" украинской экономике.

При этом газета пишет, что соглашение по "Северном потоку-2" ошибочно, потому что в нем нет четких обязательств по противодействию поведению РФ, а "зеленый фонд" не покроет убытки Украины. Кроме того, соглашение было подписано без представителей Киева, из-за чего складывается впечатление, что "большие страны могут решать судьбу более мелких".

Читайте такжеБудапештский меморандум 2.0: что сулит Украине сделка Байдена и Меркель по "Северному потоку-2"Также авторы статьи раскритиковали время подписания соглашения. Дело в том, что в сентябре в Германии пройдут парламентские выборы, после чего Ангела Меркель больше не будет занимать пост канцлера, поэтому было бы логичнее подписать соглашение с уже новым правительством Германии.

Некоторые советники призывали переключить внимание с России на Китай, потому что считали РФ "увядающей страной, чье влияние, помимо запасов ископаемого топлива, связано с ядерным арсеналом, который на практике невозможно использовать". В то же время такой аргумент ошибочен из-за усиления российской угрозы в Европе.

Соглашение по "Северному потоку-2"

21 июля посольство США в Украине обнародовало совместное заявление США и Германии о поддержке Украины, Европейской энергетической безопасности и общих климатических целей.

Согласно договоренностям, США и ФРГ обещают не допустить использования Россией энергоносителей в качестве оружия против Украины.

Германия намерена назначить специального посланника для поддержки переговоров между Украиной и Российской Федерацией о продлении транзита российского газа через территорию Украины в Европу на срок до 10 лет.

Германия учредит "Зеленый фонд" для Украины и будет поощрять привлечение иностранных инвестиций в размере до 1 миллиарда долларов. Также Германия намерена развивать двусторонние энергетические проекты с Украиной.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона хотела бы, чтобы формулировки относительно безопасности для Украины в совместном заявлении Германии и США в отношении "Северного потока-2" были более сильными.

Автор: Анастасия Горбачева