Глава МИД считает, что не надо расценивать немецко-американское заявление в отношении "Северного потока-2" как конец истории.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что еще существуют возможности защищать интересы Украины после договоренности Соединенных Штатов Америки и Германии относительно завершения постройки российского газопровода "Северный поток-2".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал во время совместного с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Питером Сийярто подхода к прессе в зоне ООС.

"Что касается "Северного потока-2", то игра вчера не завершилась. Вчера игра с основного времени просто была переведена в овертайм, но у нас еще есть два тайма, если надо, то и серия послематчевых пенальти для того, чтобы защитить максимально национальные интересы Украины. Поэтому не надо расценивать немецко-американское заявление как конец истории. Еще впереди очень много вещей", - подчеркнул Кулеба.

В частности, глава МИД отметил, что после завершения строительства российского "Северного потока-2" встанет вопрос сертификации и страхования газопровода.

"И главное - очень много вопросов относительно того, как собственно будут выполняться те вещи, которые записаны во вчерашнем немецко-американском заявлении", - заявил министр.

Соглашение США и Германии по " Северному потоку-2"

Посольство США в Украине обнародовало совместное заявление США и Германии по поддержке Украины, Европейской энергетической безопасности и общих климатических целей.

Согласно договоренностям, США и ФРГ обещают не допустить использования Россией энергоносителей в качестве оружия против Украины.

Германия намеревается назначить Специального посланника для поддержки переговоров между Украиной и Российской Федерацией о продлении транзита российского газа через территорию Украины в Европу на срок до 10 лет.

Германия учредит "зеленый фонд" для Украины и будет поощрять привлечение иностранных инвестиций в размере до 1 миллиарда долларов. Также Германия намерена развивать двусторонние энергетические проекты с Украиной.

В ответ на это министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина инициирует консультации с Европейской Комиссией и Германией из-за угрозы безопасности, которую создает газопровод "Северный поток-2".

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-Нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 98%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года рядом с уже имеющимся "Северным потоком-1".

Сооружение газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

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Автор: Виталий Саенко