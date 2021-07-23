Консультации США с Украиной и Польшей по этому российскому газопроводу продолжаются сейчас и продолжатся в будущем.

В Государственном департаменте США заявляют, что провели много консультаций с Украиной по соглашения с Германией о "Северном потоке-2".

Об этом в ходе брифинга сказал спикер Госдепа Нед Прайс, передает lb.ua.

По его словам, с украинцами провели "более десятка консультаций".

"Могу вам сказать, что они были знакомы с содержанием этого пакета. Они помогли сообщить содержание этого пакета задолго до понедельника (когда в Украину прибыл советник Госдепа Дерек Шолле. - ред.). Эти встречи были частыми, и продолжались они в течение многих недель", – заявил Прайс.

По его словам, консультации с Украиной и Польшей продолжаются сейчас и продолжатся в будущем.

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Ранее на брифинге в Государственном департаменте заявили, что Вашингтон якобы "интенсивно сотрудничал с Украиной на протяжении всех дипломатических усилий, чтобы Москва не могла превратить "Северный поток-2" в оружие". Это взаимодействие с украинской стороной происходило на нескольких уровнях, подчеркнули тогда в Госдепе.

Сегодня, 22 июля, посольство США в Украине обнародовало совместное заявление США и Германии по поддержке Украины, Европейской энергетической безопасности и общих климатических целей.

Согласно договоренностям, США и ФРГ обещают не допустить использования Россией энергоносителей в качестве оружия против Украины.

Германия намеревается назначить Специального посланника для поддержки переговоров между Украиной и Российской Федерацией о продлении транзита российского газа через территорию Украины в Европу на срок до 10 лет.

Германия учредит "зеленый фонд" для Украины и будет поощрять привлечение иностранных инвестиций в размере до 1 миллиарда долларов. Также Германия намерена развивать двусторонние энергетические проекты с Украиной.

В ответ на это министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина инициирует консультации с Европейской Комиссией и Германией из-за угрозы безопасности, которую создает газопровод "Северный поток-2".

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Северный поток-2: что известно

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-Нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 98%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года рядом с уже имеющимся "Северным потоком-1".

Сооружение газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

Автор: Александр Топчий