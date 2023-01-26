На местах работают экстренные службы, последствия массированных атак устанавливаются.

В Киевской области в результате российской ракетной атаки зафиксировано попадание в энергетический объект, также повреждены гражданская инфраструктура, частные и многоэтажные дома и автомобили местных жителей.

Как сообщает Киевская областная военная администрация, обошлось без жертв и пострадавших.

"С ночи враг терроризирует Киевскую область. Ночная атака дронов с утра сменилась ракетными ударами. Силы ПВО отработали достойно", - говорится в сообщении.

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"Предварительно имеем информацию относительно повреждений объектов гражданской инфраструктуры, частных и многоэтажных домов, автомобилей жителей в некоторых районах области. Преимущественно это выбитые окна, поврежденные крыши и фасад", - добавили в ОВА.

Сейчас на местах работают экстренные службы, последствия массированных атак устанавливаются.

"Также есть попадание в энергетический объект", - уточнили в администрации. Сейчас в области применены экстренные отключения электроэнергии.

Кроме того, министр энергетики Украины Герман Галущенко в Facebook сообщил о том, что в ходе сегодняшней ракетной атаки россиян были попадания в объекты энергетической инфраструктуры, из-за чего введены аварийные отключения.

"Сегодня враг вновь обстрелял объекты энергетики, пытаясь создать системный сбой в энергосистеме Украины. Благодаря отличной работе ПВО сбито большое количество ракет. К сожалению, есть попадания в объекты энергетической инфраструктуры", - отметил министр.

"Самая сложная ситуация сейчас в Киевской, Одесской и Винницкой областях", - сообщил он.

Галущенко добавил, что энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить энергоснабжение.

Ракетная атака 26 января:

По всей Украине утром была объявлена масштбная воздушная тревога. Враг бил по Украине ракетами. В ряде областей произошли экстренные отключения электроэнергии.

Сообщалось о прилетах в некоторых областях. Есть жертвы.

Удары оккупантов по энергосистеме Украины:

С октября 2022 года Россия пытается уничтожить энергетическую систему Украины, оставив украинцев без электричества, отопления, водоснабжения и связи.

Первая серьезная ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. С того момента по всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

По состоянию на 23 января 2023 года энергосистема Украины пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БпЛА по энергообъектах. Более 10 ГВт основных установленных мощностей недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это крупнейшая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.

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