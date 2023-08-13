Украина ждет более критической позиции МАГАТЭ относительно того, что оккупанты творят на станции.

На фоне оккупации армией РФ Запорожской атомной электростанции, Украина ожидает от представителей МАГАТЭ более критической позиции относительно того, что делают оккупанты на станции.

Об этом в эфире телемарафона заявил исполняющий обязанности главы Госинспекции ядерного регулирования Украины, главный госинспектор по ядерной и радиационной безопасности Олег Кориков, отметив при этом, что агрессор превратил станцию в военную базу.

"Все происходит на глазах представителей МАГАТЭ, постоянно находящихся на станции. Мы бы хотели, чтобы была оценка МАГАТЭ этих противоправных действий, которые вредят безопасности, и желали бы более критической позиции МАГАТЭ по меньшей мере", – отметил Кориков, подчеркнув при этом, что агрессор совершенно сознательно нарушает требования украинского регулятора.

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Ситуация на ЗАЭС

23 июля 2023 года эксперты МАГАТЭ обнаружили противопехотные мины направленного действия на периферии площадки Запорожской атомной электростанции.

В июне 2023 года украинская разведка сообщила, что российские оккупанты заминировали охладитель на Запорожской атомной электростанции.

Украинские власти предупреждали, что РФ может устроить провокацию на станции.

3 августа 2023 года эксперты МАГАТЭ на пути к Запорожской АЭС наткнулись на мины.

4 августа 2023 года в МАГАТЭ заявили о том, что оккупанты скрывают то, что происходит на крышах энергоблоков ЗАЭС.

13 августа 2023 года стало известно о том, что на ЗАЭС произошла утечка воды.

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