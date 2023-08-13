Событие прокомментировал исполняющий обязанности председателя Госатомрегулирования.

В Госатомрегулировании прокомментировали инцидент с утечкой воды с первого контура реактора во второй на 4-м энергоблоке Запорожской атомной станции.

Как отметил исполняющий обязанности главы ведомства Олег Кориков в эфире национального марафона, ситуация на ЗАЭС стала следствием безответственных и непредсказуемых действий армии РФ.

По его словам, атомная электростанция, так же как и тепловая электростанция, производит пар. Для этого используется ядерная установка, которая работает за счет радиации.

"На атомной электростанции построен комплекс мер для того, чтобы помимо производства пара, фактически обеспечить защиту населения окружающей среды от недопустимого воздействия радиации. На пути распространения радиации выстраиваются барьеры", - говорят в Госатомрегулировании.

Сейчас оккупанты нарушили один из таких барьеров-сдерживателей радиации.

"Так вот, что произошло с точки зрения безопасности на энергоблоке №4: нарушена целостность одного из барьеров на пути распространения радиации в окружающую среду. То есть первый контур - вода, которая омывает ядерное топливо - появилась во втором контуре, который должен идти на производство электричества в турбогенераторы. Фактически, благодаря безответственным и непредсказуемым действиям оккупантов, произошло нарушение целостности барьера", - указал Кориков.

Что известно о новой аварии на ЗАЭС

Напомним, инцидент с утечкой воды на 4-м энергоблоке станции произошел 11 августа. В НАЭК "Энергоатом" прокомментировали, что это стало следствием нарушения условий лицензии на ЗАЭС и принудительного вывода энергоблока в "горячее состояние": "Поэтому оккупационное руководство начало переводить 4-й энергоблок ЗАЭС в состояние "холодный остановки", - отмечалось в сообщении.

Также 10 августа стало известно, что станция потеряла питание от основной линии.

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