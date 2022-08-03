Канцлер заверил, что "нехватки газа в Европе нет", поскольку "Северный поток-1" нормально справляется.

Процесс сертификации и запуска российского газопровода "Северный поток-2" остановлено. У РФ есть другие варианты для транзита газа в Европу.

Об этом информирует Welt.

"Процесс сертификации был завершен по понятным причинам", - сказал канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя призывы запустить "Северный поток-2".

Шольц заверил, что "нехватки газа в Европе нет", поскольку "Северный поток-1" нормально справляется.

Напомним, ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер после поездки в Москву призвал правительство ФРГ решить газовый дефицит путем запуска российского газопровода "Северный поток-2".

Сегодня утром, 3 августа, Шольц лично решил осмотреть скандальную турбину для "Северного потока".

Недавно Шольц анонсировал льготы для жителей Германии, чтобы легче было справиться с энергетическим кризисом, который спровоцировала Российская Федерация.

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