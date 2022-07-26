Бывший канцлер Шредер находится в Москве не в отпуске, а ведет переговоры по энергетике.

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер после прекращения работы в российских компаниях снова поехал в Москву.

Об этом сообщает "Немецкая волна".

"Я здесь несколько дней на отдыхе. Москва - замечательный город", - сказал он немецкому телеканалу n-tv. На замечание, что неподалеку находится штаб-квартира российской нефтяной компании "Роснефть", в совет директоров которой он до недавнего времени входил, Шредер удивленно ответил: "Неужели? О, в самом деле, вы правы".

Между тем, по заявлению супруги Шредера Эн Ким-Шредер, он в Москве находится не в отпуске.

"Он не в отпуске, а ведет переговоры по энергетической политике в Москве", - заявила Ким-Шредер изданию Spiegel.

Издание также сообщает со ссылкой на другие источники, что в центре переговоров поставки газа через "Северный поток-1", но при этом "непонятно, с кем конкретно бывший канцлер ведет переговоры в Москве". По данным издания, бывший канцлер прибыл в Москву в воскресенье через Баку, во вторник он отправится обратно.

Однопартиец Шредера, министр труда и социальных дел Германии Губертус Хайль в очередной раз отмежевался от бывшего лидера Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

"Я уже давно не понимаю такого поведения, особенно сейчас", - заявил он в интервью телеканалам RTL и n-tv.

По его словам, действия Шредера не имеют отношения ни к политике Германии, ни к СДПГ. "Ведомство федерального канцлера не занималось и не занимается организацией поездок Гергарда Шредера в Москву", - подчеркнул Хайль.

Критика Шредера за связи с Путиным

Шредера, возглавлявшего правительство Германии с 1998 до 2005 года, на протяжении многих лет критиковали за работу в российских государственных компаниях и дружбу с президентом РФ Владимиром Путиным.

На фоне полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, давление на него усилилось. В конце мая Шредера лишили в Германии некоторых привилегий, которыми он пользовался, как бывший канцлер. В частности, закрыли его офис, расходы на персонал которого только в 2021 году составили более 400 тыс. евро из государственной казны. Однако 78-летний политик по-прежнему имеет право на личную охрану и пенсию.

После этого Шредер решил отказаться от должности в компании "Роснефть", а впоследствии заявил, что не примет предложение войти в совет директоров российского газового монополиста "Газпром". Однако, как сообщила недавно газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, Шредер хочет сохранить контакт с Путиным, даже несмотря на российское вторжение в Украину. Согласно информации издания, экс-канцлер заявил, что не верит в окончание войны с помощью оружия и недоумевает по поводу поставки вооружений Украине.

В СДПГ сейчас рассматривают исключение Шредера из партии. Вынесение решения по этому вопросу ожидается в течение ближайших трех недель.

Как сообщал УНИАН, 10 июля экс-канцлер Германии Шредер заявил, что не считает нужным отказываться от общения с президентом РФ Владимиром Путиным.

Вас также могут заинтересовать новости: