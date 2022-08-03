Осматривать турбину канцлер будет на территории Siemens Energy в Мюльхайме-на-Руре.

На шестом месяце полномасштабного вторжения России в Украину подсанкционная турбина для российского газопровода "Северный поток" так и не была передана стране-агрессору.

Сегодня утром, 3 августа, канцлер Олаф Шольц собирается лично "осмотреть ее". Об этом сообщает Welt.

Осматривать турбину канцлер будет на территории Siemens Energy в Мюльхайме-на-Руре.

Планируется, что Шольц выступит с кратким заявлением для прессы – совместным с главой Siemens Energy Кристианом Брухом.

После того как канцлер ознакомится с турбиной, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок совершит свой первый визит в Канаду. 3 августа она поедет в Монреаль, где турбина обслуживалась в провинции Квебек.

Война в Украине и ситуация с турбиной:

20 июня 2022 года Россия заявила, что готова поставлять газ по "Северному потоку" в полном объеме, но для этого Европа должна вернуть отремонтированные турбины.

8 июля Москва заявила, что увеличит поставки газа в Европу, если турбину вернут.

9 июля 2022 года появилась информация о том, что Канада договорилась с Германией о возвращении турбины Siemens для "Северного потока".

9 июля министр иностранных дел Мелани Жоли заявила, что Канада сделает исключение из введенных против РФ санкций и вернет Германии турбину, которая необходима для обслуживания газопровода "Северный поток" и в настоящее время проходит техническое обслуживание на канадском объекте, принадлежащей компании Siemens.

Планировалось, что турбину сначала отправят в Германию, а затем доставят "Газпрому". В Германии полагали, что возвращение турбины лишит Россию повода поддерживать поставки значительно ниже нормального уровня.

Министерство иностранных дел Украины и Министерство энергетики сделали совместное заявление в связи с решением правительства Канады выдать разрешение на возвращение в ФРГ отремонтированной турбины "Северного потока-1". Как отмечается в заявлении, "этот опасный прецедент идет вразрез с принципом верховенства права и будет иметь лишь одно следствие - укрепит чувство безнаказанности Москвы".

В Госдепартаменте США поддержали решение Канады по возвращению турбины для "Северного потока". Там считают, что благодаря этому Германия и другие европейские страны смогут пополнить свои запасы газа, что повысит их энергетическую безопасность и устойчивость, и позволит противостоять использованию Россией энергетики в качестве оружия.

10 июля 2022 года Канада приняла судьбоносное решение относительно "Северного потока".

13 июля 2022 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что считает ошибочным решение Канады передать Германии турбину для "Северного потока", но "зрады" в этом не видит.

16 июля 2022 года "Газпром" запросил документы для вывоза из Канады турбины для "Северного потока".

25 июля 2022 года российский монополист "Газпром" заявил, что по техническим причинам остановит еще одну турбину Siemens.

29 июля 2022 года зампредседателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов обвинил компанию Siemens в том, что она якобы устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах газопровода "Северный поток-1".

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