6 февраля компания Nord Stream 2 AG заявила о продолжении работ по строительству российского газопровода.

Два американских сенатора призвали президента США Джо Байдена обеспечить выполнение санкций, направленных на остановку проекта газопровода «Северный поток-2» из России в Германию.

Читайте такжеПольша призвала ЕС запретить " Северный поток-2"Об этом сообщает Радио Свобода.

Сенаторы, республиканец Джим Риш и представительница демократов Джин Шагин в своем письме от 12 февраля призвали Государственный департамент США не откладывать обнародование отчета для Конгресса, как это предусмотрено санкциями, принятыми в прошлом месяце в годовом законопроекте об обороне.

В отчете, который должен быть готов к 16 февраля, будут определены компании, которые участвуют в строительстве, страховании и контроле «Северного потока-2». Закон предусматривает санкции против компаний, перечисленных в отчете.

Авторы письма также указывают на «сообщение в медиа о том, что немецкое правительство выдвигало предложение, которое требовало бы от США игнорирования предусмотренных законом санкций».

Санкции против " Северного потока-2"

20 января Энтони Блинкен, которого 26 января утвердили на должность государственного секретаря США, заявил, что намерен обсудить с Байденом сохранение санкций против российского проекта по построению газопровода "Северный поток-2".

19 января Соединенные Штаты ввели санкции против российской компании KVT-RUS и определили судно FORTUNA, которое прокладывало трубы в Балтийском море для достройки " Северного потока-2" как заблокированное имущество.

"Северный поток - 2" достроен уже более чем на 90%. 6 февраля компания Nord Stream 2 AG заявила о продолжении работ по прокладке труб.

Многие европейские страны, в том числе Франция, критикуют этот проект. США ведут с ним борьбу с помощью санкций, но правительство Германии не отказывается от участия в этом проекте.

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Автор: Леся Лещенко