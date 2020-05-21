Германия освободила «Северный поток-1» от норм европейского законодательства на 20 лет

Действие норм Газовой директивы ЕС не будет распространяться только на уже существующий «Северный поток-1».

Федеральное агентство по сетям Германии приняло решение вывести газопровод «Северный поток-1» из-под действия норм Газовой директивы Европейского Союза сроком на 20 лет, в то время как «Северному потоку-2» было отказано в разрешении не соблюдать нормы Газовой директивы ЕС.

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Об этом сообщает пресс-служба швейцарской компании Nord Stream AG, которая управляет обходным российским газопроводом «Северный поток» и является дочерней компанией «Газпрома».

Отмечается, что соответствующая заявка была подана Nord Stream AG 19 декабря 2019 года после принятия Закона Германия об энергетике (EnWG), имплементирующего в немецкое законодательство поправки к Газовой директиве ЕС. Данные поправки распространяют нормы Третьего энергопакета на участки морских газопроводов в пределах территориальных вод государства-члена ЕС, где расположено первое соединение газотранспортной системы c газопроводом из третьей страны.

«Согласно решению, выведение из-под действия указанных положений относится к участку газопровода на территории Германии, включая территориальное море, и действует первоначально в течение 20 лет, вступая в силу ретроспективно с даты принятия изменений в Закон об энергетике 12 декабря 2019 года», - сказано в сообщении.

В то же время ранее Европарламент и Совет ЕС одобрили поправки в Газовую директиву, которая начала действовать 23 мая 2019 года. Согласно поправкам, для существующих на эту дату газопроводов страна Евросоюза, на территории которой находится первый пункт соединения газопровода из третьей страны с газотранспортной системой страны-члена ЕС, может самостоятельно разрешать, выполнять ли ключевые положения директивы. Такое разрешение предоставляется соответствующими странами на срок до 20 лет. Соответственно, решение немецкого регулятора распространяется только на уже существующий российский газопровод «Северный поток-1».

Но на новый газопровод «Северный поток-2» освобождение от норм европейского законодательства не распространяется, поскольку на май 2019 года он не завершен.

15 мая Федеральное агентство по сетям отказало компании Nord Stream 2 AG в освобождении строящегося газопровода «Северный поток-2» от соблюдения норм Третьего энергопакета ЕС.

Как сообщал УНИАН, проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Но из-за санкций, которые приняла палата представителей Конгресса США в законопроекте об американском оборонном бюджете, компании, занимающиеся строительством газопровода «Северный поток-2», не смогли его достроить.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Справка УНИАН. «Северный поток-1» (Nord Stream) проходит через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (район Выборга) до побережья Германии (район Грайфсвальда). Газопровод состоит из двух ниток протяженностью 1224 км и общей проектной производительностью 55 млрд куб. м газа в год.

Газопровод начал поставки газа по двум веткам в октябре 2012 года, спустя 30 месяцев после старта строительства.