Германия отказалась освободить российский "Северный поток-2" от правил газовой директивы ЕС

Для Nord Stream 2 AG это может означать то, что газопровод можно будет загрузить только наполовину.

Федеральное сетевое агентство Германии отказало в освобождении «Северного потока-2» от правил газовой директивы ЕС. Причина отказа заключается в том, что проект не был реализован до 23 мая, что было условием выведения его из-под ограничительных правил.

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«Коллегия номер семь 15 мая отклонила ходатайство компании Nord Stream 2 AG на освобождение части "Северного потока-2", пролегающей в территориальных водах Германии, от регулирования», — говорится в заявлении, передает kommersant.

Директива, в частности, требует от приходящих в страны ЕС морских газопроводов соответствовать требованиям о разделении видов деятельности по поставке и транспортировке газа, а также по доступу к ним третьих лиц. Для Nord Stream 2 AG это может означать то, что газопровод можно будет загрузить только наполовину.

В начале мая правительство Германии сообщило, что намерено оказывать политическую поддержку работающим над газопроводом «Северный поток-2» фирмам. США ввели санкции против проекта в декабре, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете США на 2020 год, предусматривающий, в частности, санкции против компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Палата представителей и Сенат США готовы принять еще один закон о санкциях против газопровода «Северный поток-2», если Россия достроит его.

30 декабря Украина и Россия подписали новый контракт на транзит газа в Европу сроком на пять лет, согласно которому «Газпром» должен прокачать через Украину минимальный объем газа в 65 млрд куб. м в первый год и по 40 млрд куб. м - в последующие 4 года.

Справка УНИАН. Проектом «Северный поток-2» предусмотрено строительство и работу двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планировали построить рядом с уже имеющимся «Северным потоком-1» до конца 2019 года.

Украина выступает против строительства «Северного потока-2».

11 января 2020 года президент России Владимир Путин заявил, что РФ самостоятельно достроит «Северный поток-2», его запуск возможен в первом квартале 2021 года.