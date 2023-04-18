По словам главы НБУ, в следующем полугодии бюджетный дефицит в России будет покрываться за счет печати денег, что приведет к экономически-финансовому краху.

Санкции против России, введенные США и Евросоюзом, работают, и страну-агрессора вскоре ждет экономический крах.

Об этом заявил глава Национального банка Андрей Пышный в интервью "Голосу Америки".

"Санкции работают. Это первая новость. Как бы нас не пытались убедить в том, что нет. Работают и работают мощно. И тут надо поблагодарить Соединенные Штаты, администрацию Байдена. Здесь надо поблагодарить Европейский Союз за новые, более масштабные, смелые, глубокие пакеты санкционного давления на Российскую Федерацию", - сказал Пышный.

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По его словам, действие санкций на страну-агрессора можно увидеть, внимательно читая статистику.

"А еще, вы знаете, надо слушать внимательно и смотреть на лицо главы Центрального банка РФ Набиулиной, как она нервничает, понимая, что санкции США и Европы, которыми были заблокированы активы Фонда национального благосостояния России, который, по сути был кошельком, за счет которого финансировалась эта война... работают, и она понимает, что уже в следующем полугодии она должна прибегнуть к покрытию бюджетного дефицита РФ за счет печати денег", - отметил глава Нацбанка.

"Это запускает спираль. Эта спираль приведет Россию к экономически-финансовому краху, а политический режим Путина - к банкротству", - добавил пышный.

Он также отметил, что, по разным версиям, на Западе заблокировано от 300 до 350 млрд долларов средств центрального банка России.

"Я бы к этому еще добавил заблокированные активы российских олигархов, которые являются прямыми соучастниками этой войны и бенефициарами путинского режима, и теми, кто его поддерживает и продолжает дальше финансировать. Поэтому они должны понести соответствующую ответственность, в том числе материальную", - сказал Пышный.

Санкции против агрессора

25 февраля Евросоюз одобрил 10-й пакет санкций к России. В этом пакете предусмотрены санкции против предприятий военной промышленности и финансового сектора и против пропагандистов РФ.

В частности, предусмотрены новые значительные ограничения на импорт/экспорт и запрет российских пропагандистских СМИ.

Ограничительные меры введены против 121 физического и юридического лица. Санкции направлены, в частности, на тех, кто ответственен за депортацию и принудительное усыновление по меньшей мере шести тысяч украинских детей.

12 апреля 2023 года США объявили о новых санкциях против России.

4 апреля президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметили необходимость подготовки 11-го пакета санкций против Российской Федерации.

15 апреля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский обосновал введение новых санкций против РФ. Глава государства отметил, что санкционное давление на РФ - это самозащита мира и уже сейчас от любых других возможностей агрессий.

15 апреля, Зеленский своими указами ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер в отношении 438 физических лиц и 254 юридических. Санкции применены в том числе к дочери министра обороны РФ Сергея Шойгу, российским спортсменам, министра спорта Беларуси и в целом ряда граждан России, Беларуси, Украины.

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