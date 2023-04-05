Компания решила утилизировать оборудование из-за приостановки действия лицензий и препятствия к реэкспорту.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением России в Украину, крупнейший американский производитель сетевого оборудования Cisco Systems уничтожил в России свои материально-производственные запасы.

Как сообщают росСМИ со ссылкой на бухгалтерскую отчетность юрлица Cisco в России, были уничтожены материально-производственные запасы почти на 1, 85 млрд рублей (чуть больше $23 млн по официальному курсу на 5 апреля).

Компания решила утилизировать оборудование из-за приостановки действия лицензий и препятствия к реэкспорту. Cisco также уничтожит все IT-оборудование и демо-образцы.

Видео дня

Компания уже утилизировала эксплуатационные части для различного оборудования. Также утилизации подверглись транспорт российского подразделения, офисная мебель и техника.

С июня по август 2022 года Cisco разорвала трудовые договоры с большей частью российских сотрудников. По состоянию на конец 2022 года в российском подразделении работали пять человек (против 60 годом ранее).

Cisco

Американская транснациональная компания, разрабатывающая и продающая сетевое оборудование, предназначенное в основном для крупных организаций и телекоммуникационных предприятий (изначально занималась только корпоративными маршрутизаторами). Одна из крупнейших в мире компаний, специализирующихся в области высоких технологий.

Одной из особенностей бизнес-модели компании стала многоуровневая разветвленная система сертификации инженеров по компьютерным сетям.

23 июня 2022 года Cisco заявил о том, что сворачивает бизнес в России и Беларуси. В марте 2022 года компания прекратила деятельность в регионе, включая продажи и услуги.

Вас также могут заинтересовать новости: