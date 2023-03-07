Сейчас РФ сокращает добычу нефти.

Ценовые ограничения, которые должны были заставить Россию продавать свою нефть и нефтепродукты по меньшей стоимости, работают хорошо.

Об этом заявил специальный координатор президента США по международным энергетическим вопросам Амос Хохштейн, пишет Reuters .

"Я думаю, прелесть этого процесса в том, что он работает и что российская нефть и российские товары торгуются ниже предельной цены", - отметил Хохштейн в кулуарах энергетической конференции в Хьюстоне.

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Отмечается, что в ответ на санкции Россия, которая производит около 10% мировых запасов нефти, решила сократить добычу на 500 тысяч баррелей в день - это около 5% ее добычи. Хохштейн пояснил, что это мало повлияло на цену российской нефти.

По словам координатора, Штаты были рады видеть, что поставки российской нефти и топлива идут в страны, на которые не действуют санкции в отношении импорта, пока цена на них ниже установленного предела.

"Я не знаю, почему Россия сокращает производство. Я думаю, что цена не так сильно выросла. Мы хотим убедиться, что российские баррели есть на рынке и торгуются с дисконтом", - сказал он.

Санкции против российской нефти

5 декабря 2022 года вступили в силу санкции против российской нефти. Союзники Украины ввели потолок цен на нефть в 60 долларов за баррель.

В ответ на это президент РФ Владимир Путин с 1 февраля 2023 года запретил экспорт нефти по ценовому потолку.

Уже 5 февраля вступил в силу запрет на закупку нефтепродуктов из РФ

1 марта 2023 года Россия признала, что с начала войны в Украине нефть упала в цене вдвое, а потеря добычи нефти неизбежна.

По оценке аналитиков, в этом году РФ потеряет 50% своих годовых доходов от экспорта нефти и газа.

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