За месяц российский бюджет недополучил более 90 миллиардов рублей.

Российская Федерация в ноябре потеряла 90,2 миллиарда рублей дохода от продажи нефти и газа. Объем дополнительных нефтегазовых доходов за последний месяц осени рухнул пости вчетверо в сравнении с октябрем.

Издание Forbes Russia отмечает, что в декабре Москва рассчитывает дополнительно получить 176,1 миллиарда рублей. Ожидания связаны с тем, что ожидаемая цена нефти ниже, чем реальная.

Отмечается, что российский бюджет в ноябре получил всего 866,4 миллиарда рублей нефтегазовых доходов, что на 32% меньше, чем за октябрь

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Указано, что объем дополнительных нефтегазовых доходов в ноябре упал до 108,9 миллиарда рублей с 435,1 миллиарда рублей в октябре.

Санкции против России - что известно

5 декабря вступили в силу нефтяные санкции Евросоюза против России. Таким образом, 27 стран ЕС, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут работать с российской нефтью, если ее закупили по предельной цене или ниже. С 5 февраля следующего года вступит в силу запрет на закупку нефтепродуктов с российкими "корнями".

Предполагается, что данное решение сократит около 90% импорта российской нефти в Европу до конца этого года.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что решение относительно нефти из РФ - слабая позиция.

Также 5 декабря ценовой потолок на российскую сырую нефть, за исключением импортированной с завода "Сахалин-2", ввела Япония.

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