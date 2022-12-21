Всем областям доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений.

В энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии, самая сложная ситуация в центральном регионе и столице.

Как сообщает НЭК "Укрэнерго" в Facebook, в связи с этим всем областям доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений. В настоящее время работают все виды генерации.

"На утро 21 декабря сохраняются значительный дефицит мощности в энергосистеме, а также ограничения, вызванные повреждениями магистральных сетей систематическими ракетными и беспилотными атаками", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в то же время ситуация в центральном регионе, в том числе и в Киеве, все еще остается сложной.

"Ночью враг снова обстреливал артиллерией деоккупированные районы на востоке и юге, в результате чего повреждены электросети. Ремонтные работы уже начаты. Восстановление поврежденных россиянами сетей продолжается непрерывно", - сообщили в компании.

Также отмечается, что "Укрэнерго", операторы электростанций и операторы систем распределения делают все возможное, чтобы улучшить ситуацию с электроснабжением в каждом регионе Украины.

Попытки РФ уничтожить энергосистему Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. По всей стране начались аварийное отключение электроснабжение.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

5 декабря 2022 года Россия осуществила очередной обстрел энергосистемы Украины.

14 декабря 2022 года, утром Киев и область атаковали дроны-камикадзе.

19 декабря Россия атаковала Киев и область дронами. Столица выдержала несколько волн атак иранских дронов Shahed. Враг выпустил 23 беспилотника, из которых 18 удалось уничтожить.

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