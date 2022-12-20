Ситуация в энергетике остается действительно сложной, отметил премьер.

Аварийные отключения электроэнергии применены в 11 областях Украины.

По состоянию на утро 20 декабря в энергосистеме работает 8 блоков атомных станций и 10 тепловых станций, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Впрочем, из-за существенных повреждений в сети сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Для поддержания сбалансированной работы энергосистемы применены аварийные отключения в 11 регионах нашего государства", - заявил он.

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По словам Шмыгаля, ремонты идут, но ситуация остается действительно сложной.

Массированная атака на Украину дронами 19 декабря - что надо знать

Как сообщал УНИАН, 19 декабря ночью на Киев оккупанты направили несколько волн атак иранских дронов Shahed, был поврежден инфраструктурный объект.

Ситуация с энергоснабжением в столице сейчас очень сложная, в первую очередь напряжение подается на критическую инфраструктуру, стабилизационные графики для потребителей не действуют.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба предупреждал, что в некоторых районах Киевской области отключения света продлятся еще два-три дня.

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