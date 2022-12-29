Отмечается, что могут быть перебои с водоснабжением.

Городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что в результате ракетной атаки россиян 90% города находится без света.

Об этом говорится в его заметке в Telegram. По словам мэра, во Львове могут быть перебои с водоснабжением.

"90% города – без света. Ждем дополнительную информацию от энергетиков. Трамваи и троллейбусы в городе не ходят. Могут быть перебои с водоснабжением. Переходим на работу дизель-генераторов на объектах критической инфраструктуры", - заявил мэр.

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Раньше сегодня Садовый сообщал во Львове слышны взрывы. В свою очередь руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что часть ракет, которые запустил враг по Львовщине, силы ПВО сбили.

Ракетный обстрел 29 декабря

Как сообщал УНИАН, по данным командования Воздушных сил Вооруженных сил, сегодня утром российские оккупанты атакуют Украину с разных направлений крылатыми ракетами воздушного и морского базирования с самолетов стратегической авиации и кораблей. Также наблюдается высокая активность тактической авиации оккупантов.

В Офисе президента сообщили, что Россия выпустила по нашему государству 120 ракет. Сейчас в Украине объявили отбой воздушной тревоги.

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