Также наблюдается высокая активность тактической авиации оккупантов.

Российские оккупанты атакуют Украину с разных направлений крылатыми ракетами воздушного и морского базирования с самолетов стратегической авиации и кораблей.

Об этом речь идет в сообщении в Telegram-канале командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"После ночной атаки дронов-камикадзе, враг атакует Украину с разных направлений крылатыми ракетами воздушного и морского базирования с самолетов стратегической авиации и кораблей. Кроме того наблюдается высокая активность тактической авиации оккупантов", - отметили в воздушных силах.

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Отмечается, что работа противовоздушной обороны возможна по всей территории государства.

В Воздушных силах призвали украинцев оставаться в укрытиях.

Ракетная атка на Украине 29 декабря

В оперативном командовании "Пивнич" сообщили об уничтожении российской ракеты над территорией Сумской области.

Впоследствии Киевская городская военная администрация сообщила, что в Киеве работает противовоздушная оборона.

Также ПВО работает в Киевской и Житомирской областях, и в Одесской области.

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