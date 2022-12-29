Российские оккупанты атакуют Украину с разных направлений крылатыми ракетами воздушного и морского базирования с самолетов стратегической авиации и кораблей.
Об этом речь идет в сообщении в Telegram-канале командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
"После ночной атаки дронов-камикадзе, враг атакует Украину с разных направлений крылатыми ракетами воздушного и морского базирования с самолетов стратегической авиации и кораблей. Кроме того наблюдается высокая активность тактической авиации оккупантов", - отметили в воздушных силах.
Отмечается, что работа противовоздушной обороны возможна по всей территории государства.
В Воздушных силах призвали украинцев оставаться в укрытиях.
Ракетная атка на Украине 29 декабря
В оперативном командовании "Пивнич" сообщили об уничтожении российской ракеты над территорией Сумской области.
Впоследствии Киевская городская военная администрация сообщила, что в Киеве работает противовоздушная оборона.
Также ПВО работает в Киевской и Житомирской областях, и в Одесской области.