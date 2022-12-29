Михаил Подоляк также поиронизировал над предложениями о "мирных переговорах" и "гарантиях безопасности для РФ".

Россия сегодня, 29 декабря, осуществила очередную массированную ракетную атаку против Украины, выпустив по нашему государству 120 ракет.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он также поиронизировал над предложениями о мирных переговорах и "гарантиях безопасности для РФ".

"Над всей более 120 ракет, выпущенных "злобным русским миром", чтобы разрушить критическую инфраструктуру и массово убивать гражданских... Ждем очередные предложения от "миротворцев" о "мирном урегулировании", "гарантиях безопасности для России" и о нежелательности провокаций...", - написал Подоляк.

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Война в Украине - ракетный удар 29 декабря

В четверг, 29 декабря, утром была объявлена воздушная тревога во всех областях. Советник Офиса президента Алексей Арестович сообщал, что Россия планирует выпустить 29 декабря более 100 ракет в несколько волн.

Позже серия громких взрывов прогремела в нескольких городах, в частности - в Киеве, Львове, Харькове, Одессе.

Так, в столице обломками сбитой ракеты повреждены два частных дома в Дарницком районе и припаркованный рядом автомобиль. Также повреждено промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе. По словам мэра Виталия Кличко, сейчас известно о трех пострадавших, в том числе 14-летней девочке. Они госпитализированы.

На Харьковщине предварительно, есть прилеты 4 ракет, предположительно С-300, в Немышлянском и Основянском районах. А во Львове после взрывов 90% города осталась без света. Мэр Львова Андрей Садовый предупредил о возможных перебоях с водоснабжением.

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