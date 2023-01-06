Реальная цена на нефть уже ниже, чем установленный потолок.

На фоне вступивших в силу нефтяных санкций против РФ, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что необходимо еще сильнее опустить ценовой потолок на российскую нефть.

Как заявил Рейнсал на правительственной пресс-конференции, принятый ценовой потолок не вызвал кризиса, а реальная цена на нефть уже ниже, чем установленный потолок, сообщает Postimees.

"Ценовой потолок сработал, он не вызвал никакого глобального топливного кризиса. Итак, с нашей стороны будет разумным сделать шаг и ходатайствовать о том, чтобы снизить этот ценовой потолок в 60 долларов за баррель, поскольку реальная цена на российскую нефть сейчас ниже этого ценового потолка", - сказал Рейнсалу.

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По словам Рейнсалу, по предложению Эстонии и Польши ценовой потолок на нефть будет регулярно пересматриваться, причем впервые - в середине января.

Кроме того, по словам Рейнсалу, Эстония придерживается той позиции, что западные страны должны найти правовые способы использовать замороженное российское имущество, в частности резервы российского центробанка, для поддержки Украины.

"Если взглянуть на пропорции, то пропорции четко показывают, что помощь, оказанная всем западным миром за прошлый год, существенно меньше замороженных активов", - пояснил он.

Война в Украине и нефтяные санкции против РФ:

3 декабря 2022 года Совет Европейского Союза принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемой из России, на уровне 60 долларов США за баррель.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже. С 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка российских нефтепродуктов.

6 декабря 2022 года вице-премьер РФ Александр Новак заявил о том, что страна-агрессор планирует создать и запустить механизм, который запретит российским компаниям торговать нефтью со странами в рамках ценового потолка.

9 декабря 2022 года стало известно о том, что Россия рассматривает возможность сокращения добычи нефти в качестве одной из мер в ответ на решение западных стран о введении потолка цен на нефть.

26 декабря 2022 года страна-агрессор заявила о планах уменьшить влияние эмбарго путем увеличения экспорта сырой нефти.

6 января 2022 года бывший посол США в России Майкл Макфол заявил о том, что установленный ценовой поток на нефть был ошибкой.

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