5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

Санкции, введеннные против России в связи с вторжением в Украину, работают, однако они могут быть недостаточными.

Как заявил бывший посол США в России Майкл Макфол в интервью российской оппозиционной журналистке Юлии Латыниной, санкции против агрессора сделают экономику РФ слабее лишь на несколько процентов, сообщает "Новая газета Европа".

"Санкции, которые тормозят российскую экономику, тоже работают: экономика России в следующем году будет на несколько процентов меньше, чем в этом. Есть отдельные сектора экономики, по которым наносятся особенно серьезные удары. Например, автомобилестроение. Они страдают из-за санкций и слава богу", - отметил Макфол.

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При этом, он отметил, что считает установленный ценовой потолок на нефть ошибкой.

"Санкции против "Нефтегаза" и эффективность ценового потолка сложно оценить. Наша рабочая группа предлагала ценовой потолок в 30-35 долларов. Они решили поставить 60, и я считаю, что это ошибка, но все равно, грубо говоря, в этом году Россия получит в несколько раз меньше денег от Запада на содержание армии, чем в прошлом. Это хорошо", - отметил Макфол.

Он также отметил, что даже сторонники России платят меньше, чем хотел бы Путин.

"Даже "друзья" России вроде Китая и Индии платят на 30 процентов меньше, чем Путин хочет. Они говорят: "Мы бы очень хотели платить больше, но мы не можем, господин Путин". Я считаю, что это тоже очень хорошо", - отметил Макфол.

Война в Украине и нефтяные санкции против РФ:

3 декабря 2022 года Совет Европейского Союза принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемой из России, на уровне 60 долларов США за баррель.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже. С 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка российских нефтепродуктов.

6 декабря 2022 года вице-премьер РФ Александр Новак заявил о том, что страна-агрессор планирует создать и запустить механизм, который запретит российским компаниям торговать нефтью со странами в рамках ценового потолка.

9 декабря 2022 года стало известно о том, что Россия рассматривает возможность сокращения добычи нефти в качестве одной из мер в ответ на решение западных стран о введении потолка цен на нефть.

26 декабря 2022 года страна-агрессор заявила о планах уменьшить влияние эмбарго путем увеличения экспорта сырой нефти.

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