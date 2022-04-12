Мелкие и средние региональные сети вынуждены останавливаться, что приводит к разорению АЗС.

Эксперт "Консалтинговой компании А-95" Сергей Куюн рассказал, как Украина перестраивается на новый европейский рынок топлива после уничтожения Кременчугского НПЗ россиянами.

Об этом он написал в Facebook.

"Ситуация резко ухудшилась после остановки Кременчугского НПЗ и нуждается в оперативных действиях со стороны правительства. Пока все остается как есть, фактически остановлено контрактирование новых объемов, которые из-за сложной европейской логистики и украинской бюрократии идут очень медленно", - отметил эксперт.

По его расчетам, по формуле Минэкономики, средняя себестоимость поставки за последний месяц составляет 30,22 и 34,53 грн/л соответственно по бензину А-95 и ДТ. В то же время регулируемая цена на АЗС – 33,53 и 37,43 грн/л.

Наценка составляет 3,31 и 2,90 грн/л, хотя в формуле Минэкономики она зафиксирована на уровне 4,5 и 5 грн соответственно. "Отнимаем 2 грн/л затрат на реализацию, а это зарплата, энергоресурсы, вторичная логистика и т.д., и получим расчетную чистую прибыль 1,31 и 0,9 грн/л", - отметил эксперт.

По его словам, на 1,65-1,8 грн/л выше заработок на премиальных видах горючего.

Куюн отметил, что этот расчет справедливый, во-первых, при поставке ж/д-партий, во-вторых, при реализации в западных областях. Для восточных, южных и центральных областей следует добавить 1 грн/л транспортировки бензовозом.

Но расчет стоимости импорта гипотетичен, потому что физически нужных объемов нет.

"В настоящее время импорт начали главным образом три-четыре национальные сети, но в очень ограниченных объемах. Более реальными для рынка центра, востока и юга являются оптовые предложения по старым запасам по цене 35 грн/л на бензин и 40-42 грн/л на ДТ. Поэтому в этих регионах владелец небольшой сети получает "гипотетический" ноль, а реально – минус длиной 5-6 грн на литре", – считает эксперт.

По его словам, мелкие и средние региональные сети вынуждены останавливаться, что приводит к быстрому разорению станций национальных операторов, которые тоже не имеют запасов горючего и вынуждены вводить дополнительные ограничения.

"Сейчас обычное явление, когда за кэш горючего нет, только для "силовиков", муниципалитета, корпоративных клиентов, хотя последним тоже начали вводить лимиты", - сообщил Куюн.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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