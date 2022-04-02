Эксперт рассказал о том, что будет с топливом на украинских заправках. По его словам, сейчас ситуация в стране нормализовалась.

Рынок топлива в Украине столкнулся с особенностями, связанными с войной в стране, а также необходимостью находить новые источники поставок, но ситуация смогла стабилизироваться.

Об этом рассказал Директор ООО "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн в интервью ВВС.

"Я бы не стал драматизировать ситуацию, этот первый шок прошел. Благодаря работе участников рынка пик нагрузки на заправочную и дорожную инфраструктуру удалось пройти", - отметил он.

По словам Куюна, сегодня топливо для Украины ищут по всей Европе, и ситуация в стране нормализовалась.

"Я не думаю, конечно, что будет какая-то профицитная ситуация - война является войной. По моим оценкам, осталось меньше половины АЗС, которые работали до войны. Я вижу, что сохраняется режим ограничений и нужно понимать, что лучше пусть будет такой режим, чем не будет горючего. По дизтопливу вообще не вижу, чтобы были какие-то ограничения. Поэтому ситуация нормализовалась", - сказал эксперт

Он отметил, что в ближайший месяц рынок окончательно стабилизируется. "Рынок нашел свой пульс, он нашел тот ритм, в котором надо работать", - считает Куюн.

По мнению эксперта, рынок топлива в Украине вряд ли вернется к временам, когда будет большой выбор марок бензинов и дизеля, а ситуация с автогазом будет сложной.

"Я не думаю, что мы вернемся к временам, когда у нас будет полная "стела" из нескольких марок бензинов или дизтоплива. Что касается 92-го бензина, то его вообще больше не будет у нас. Его не производят в Европе. По газу ситуация сложная. Его остатки тоже небольшие были, мы, скажем так, их уже доедаем", - отметил Куюн.

Эксперт также добавил, что сжиженный газ стал относительно дорогим, поэтому автомобиль лучше не переводить на газ.

"Его потребление было аргументировано более низкой стоимостью, а дешевым он был вследствие большой разницы в налогах. Когда эти налоги сравняли, газ стал дороже. Сейчас он будет стоить 75% от цены бензина... Эта история уже закончилась, спрос на газ будет только в тех регионах, где не будет бензина, но там, где он нужен для бытовых потребителей, которые используют для своих нужд газ в баллонах, для них эти объемы будут подтягиваться, но массово сжиженный газ пока исчезнет", - считает Куюн.

Он также отметил, что в Украине пришлось перестраивать логистику и поставки горючего, ведь основные пути, по которым Украина импортировала топливо - Беларусь, Россия и морем - больше не актуальны.

"Кроме поставок Евросоюза, других направлений нет. Сейчас по всей Европе ищется топливо для Украины. В чем проблема? Во-первых, Европа - это импортозависимый рынок. Во-вторых, это внезапность, с которой мы появились, нас там никто не ждал. Что такое европейский бизнес? Это бизнес, который уже знает свои объемы и куда он их продаст на год вперед. Есть сделки, есть контракты. Сейчас Украине надо войти и интегрироваться в этот рынок, найти эти объемы и стать частью этого большого европейского рынка", - отметил Куюн.

Относительно цен на топливо, учитывая рост цен в Европе, по словам Куюна, это будет зависеть от уровня налогов в Украине.

Как сообщал УНИАН, 26 марта правительство обнародовало среднюю стоимость бензина на конец марта в размере 28,98 грн/литр и дизтоплива (ДТ) - 32,43 грн/литр.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 33,53 грн/литр, на "обычное" дизтопливо – 37,43 грн/литр.

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