Запрет на публикацию данных вводится до 1 апреля 2024 года.

На фоне мссовых антироссийских санкций правительство РФ заявило о приостановлении публикации статистики по добыче нефти и газа до 1 апреля 2024 года.

Как говорится в распоряжении премьер-министра страны-агрессора Михаила Мишустина, запрет на публикацию данных касается добычи нефтяного газа и газового конденсата, а также такой продукции, как нефтегазоводяная смесь, нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная, конденсат газовый нестабильный.

Сообщается, что Минэнерго РФ перестало раскрывать статистические данные о производстве нефти, сославшись на риски давления на участников российского рынка со стороны Запада.

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Из макропрогноза Минэкономразвития пропали показатели, связанные с топливно-энергетическим комплексом, в частности, оценки объемов добычи и экспорта нефти, нефтепродуктов и газа.

Кроме того, Росстат не опубликовал данные о добыче нефти и газового конденсата в России в марте, хотя до этого каждый месяц давал информацию о нефтедобыче.

Россия и ситуация с нефтью

5 декабря 2022 года вступили в силу нефтяные санкции ЕС против России. Предельная цена на нефть, масла и нефтепродукты, происходящие из России или экспортируемые из нее, была установлена на уровне 60 долларов за баррель.

В конце февраля Путин подписал закон, который разрешает правительству РФ скрывать любую официальную статистику.

По состоянию на 29 марта 2023 года Россия лишилась статуса основного поставщика нефти в ЕС.

По состоянию на 8 апреля 2023 года Россия сократила добычу нефти на 700 тысяч баррелей в сутки.

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