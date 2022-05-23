Президент анонсировал дипломатически активную следующую неделю, в частности завтра он присоединится к дискуссиям на Давосском экономическом форуме.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Борис Джонсон импорт топлива в Украину.

Об этом Зеленский сообщил в своем вечернем видеообращении.

"Вечером говорил с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Рассказал ему о ситуации на поле боя. Ищем, как увеличить объем нашего экспорта прежде всего агропродукции. А также объем импорта горючего в Украину", - сказал Зеленский.

Также он сообщил, что в понедельник, 23 мая, планирует присоединиться к дискуссиям на Давосском форуме.

"Это наиболее влиятельный мировой экономический площадка, на которой Украине есть что сказать", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, следующая неделя будет дипломатически активной.

"Конечно, в графике большое количество контактов на двустороннем уровне с представителями различных государств и международных организаций. Наше государство еженедельно расширяет международные связи, чтобы получить все необходимое для скорейшего завершения войны. Состоится новая встреча представителей государств-партнеров – Рамштайн-2. Ожидаем новых полезных решений для нашей обороны", - отметил он.

Также в своем обращении Зеленский рассказал о преимуществах совместного с Польшей таможенного контроля.

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