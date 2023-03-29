Теперь первое место в экспорте нефти в ЕС принадлежит США.

На фоне массовых антироссийских санкций, которые были введены после вторжения РФ в Украину, агрессор потерял статус основного поставщика нефти в Евросоюз.

Как сообщает Евростат, с начала войны в Украине доля России в экспорте нефти в ЕС сократилась до 4%. Теперь первое место в экспорте нефти принадлежит США, на которые в декабре 2022 года пришлось 18% европейского импорта.

До нападения России на Украину от 24% до 31% общего объема импортной нефти Евросоюза (40-50 млн баррелей в месяц) шли из РФ. США были вторым поставщиком с долей 10-13% (19-21 млн баррелей).

Видео дня

Норвегия и Казахстан владели долей от 8% до 14%. Далее следовали Ирак (7-12%), Ливия и Великобритания (по 5%).

Война в Украине и ситуация с нефтью

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу. Предельная цена на нефть и нефтепродукты из РФ была установлена на уровне 60 долларов за баррель.

Россия всячески старается обходить санкции. В декабре 2022 года сообщалось о том, что агрессор сформировал "теневой флот" из сотни танкеров для экспорта нефти в условиях санкций. РФ приобрела 29 супертанкеров, способных перевозить более 2 млн баррелей каждый.

В феврале 2023 года сообщалось о том, что трейдеры и судоходные компании нашли множество способов обеспечить движение нефти из России. Например, российскую нефть перекачивают между танкерами, чтобы обойти санкции.

Вас также могут заинтересовать новости: