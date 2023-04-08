В прошлом году Россия засекретила свою нефтяную статистику.

В России добыча нефти в марте упала примерно на 700 тысяч баррелей в сутки, что значительно больше, чем объявленный план сокращения на 500 тысяч.

Как сообщает Bloomberg, эта цифра не согласуется с данными о морском экспорте страны и поставках на внутренние нефтеперерабатывающие заводы в марте. Эти факторы усиливают неопределенность относительно того, сколько нефти на самом деле добывает РФ.

По словам источника, общий объем добычи сырой нефти и конденсата в России в прошлом месяце составил в среднем 1,413 млн тонн. По подсчетам Bloomberg, это эквивалентно 10,36 млн баррелей в сутки по сравнению с 11,1 млн баррелей в феврале.

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В прошлом году РФ засекретила свою нефтяную статистику из-за ее "деликатного" характера. Из-за этого сложно оценивать реализацию сокращений поставок, кроме заверений представителей энергетического сектора.

Однако в результате таких действий наблюдатели за Россией начали следить за национальным морским экспортом нефти и внутренними темпами переработки нефти, чтобы таким образом оценить добычу сырой нефти. Однако оба индикатора не показали видимого снижения в прошлом месяце.

Bloomberg проанализировал национальные отраслевые данные и отслеживание судов, средние объемы загрузки сырой нефти в стране за четыре недели до 31 марта были самыми высокими с июня, тогда как российские нефтеперерабатывающие заводы сохранили свою пропускную способность примерно на одном уровне.

Россия и добыча нефти

На фоне массовых антироссийских санкций, принятых в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину, агрессор заявил об уменьшении объемов добычи нефти.

Как ранее сообщал УНИАН, Россия потеряла статус основного поставщика нефти в Евросоюз. Несмотря на это, как пишет Reuters, президент РФ Владимир Путин нашел постоянного покупателя на обложенную санкциями нефть. Им стали Китай и Индия.

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