В эфире росТВ в очередной раз призвали постоянно наносить удары

Российский пропагандист открыто призвал и дальше уничтожать критическую инфраструктуру энергосистемы Украины. Страну хотят опустить в холод и тьму.

Соответствующее заявление сделал член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ и российский пропагандист Богдан Безпалько в эфире российского пропагандистского телеканала.

Пропагандист призвал "наносить удары постоянно, от двух до пяти недель, для того чтобы полностью вывести всю инфраструктуру - все ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, все тяговые подстанции, все линии электропередач, железнодорожные узлы".

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"Вот тогда Украина опустится в холод, тьму. Тогда не смогут подвозить ни боекомплекты, ни топливо, и тогда украинская армия превратится в толпу вооруженных людей с кусками железа. Это нужно делать постоянно. Сейчас Зеленский может воспользоваться этим событием только для того, чтобы дополнительно потребовать еще денег и вооружения. Поэтому нужно долбить постоянно. Я думаю, что это должно быть долго в течение длительного периода, чтобы вся эта инфраструктура была разрушена", - заявил Безпалько.

Ракетные удары по Украине - что известно

10 октября оккупанты нанесли более 84 ракетных и авиационных удара по территории Украины. В частности, удары были зафиксированы в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской и Киевской областях.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, утром 10 октября Россия выпустила по Украине 84 ракеты, 56 из них были уничтожены.

Из-за ракетных обстрелов Украины вечером, 10 октября, прекратила экспорт электроэнергии, чтобы стабилизировать собственную энергосистему.

Атака по критической инфраструктуре привела к тому, что в Киеве и области вводят почасовые отключения электроэнергии.

Начиная с 11 октября энергетики на ежедневной основе заранее будут обнародовать эти графики на сайте с адресами и временем отключения. Ожидается, что продолжительность отключений не будет превышать четырех часов.

Кроме того, Украина прекратила экспорт электроэнергии из-за российской атаки на Украину.

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