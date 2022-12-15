Серьезно повреждено оборудование атакованного объекта.

В четверг, 15 декабря, Россия в очередной раз обстреляла энергетический объект ДТЭК Энерго. Его отключили от энергосистемы.

Как отмечают в пресс-службе компании, враг совершил очередной массированный обстрел энергетического предприятия ДТЭК. По предварительной информации, пострадавших нет.

"В результате обстрела серьезно повреждено оборудование. Сейчас предприятие полностью отключено от энергосистемы. Остановка привела к ограничениям теплоснабжения в регионе. После окончания обстрелов энергетики оперативно начали ликвидацию последствий", - говорится в сообщении.

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Массированные обстрелы критической инфраструктуры

Как сообщал УНИАН, 10 октября Россия начала атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. Оккупанты били по электрическим подстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловым подстанциям.

Во всей стране начали действовать аварийные отключения электричества. С тех пор произошло еще семь атак, последняя, восьмая, - 5 декабря.

23 ноября Минэнергетики заявляло о переходе Украины в режим полного блэкаута.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украине нужно не менее 1,5 млрд евро на поверхностное восстановление энергетических объектов.

Известно, что в Украине разработали план повышения уровня безопасности энергосистемы во избежание блэкаута.

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