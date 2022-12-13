Сейчас происходит технический переток электроэнергии как в Украину, так и за ее пределы.

В ДТЭК объяснили ситуацию по экспорту электроэнергии за границу.

В эфире информационного телемарафона исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук опроверг фейки о том, что Украина экспортирует свою электроэнергию в Европу в условиях дефицита электричества.

"Информация о том, что Украина экспортирует электроэнергию за границу, не соответствует действительности. С 11 октября Украина полностью прекратила коммерческий экспорт электроэнергии, хотя это было для страны очень выгодным. После первых атак 10 октября было принято решение о прекращении экспорта. Сейчас происходит технический переток, однако, он происходит как в одну так и в другую сторону. Больше в нашу сторону, чем от нас", - пояснил он.

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Сахарук назвал такие сообщения фейком, информационной атакой россиян. Он заверил, что экспорта из Украины не будет до тех пор, пока будет сохраняться дефицит.

Массированные обстрелы критической инфраструктуры

Как сообщал УНИАН, 10 октября Россия начала атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. Оккупанты били по электрическим подстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловым подстанциям.

Во всей стране начали действовать аварийные отключения электричества. С тех пор произошло еще семь атак, последняя, восьмая, - 5 декабря.

23 ноября Минэнергетики заявляло о переходе Украины в режим полного блэкаута.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украине нужно не менее 1,5 млрд евро на поверхностное восстановление энергетических объектов.

Известно, что в Украине разработали план повышения уровня безопасности энергосистемы для избежание блэкаута.

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