Высоковольтные трансформаторы придут в Украину не раньше марта.

В Украине разработан план повышения уровня безопасности энергосистемы, во избежание блэкаута.

Об этом сообщил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в эфире информационного телемарафона.

"Есть план, который разработан при участии Офиса президента, правительства и "Укрэнерго" для повышения уровня безопасности нашей энергосистемы", - отметил он.

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При этом добавил, что последняя волна обстрелов российских оккупантов "не принесла нового блэкаута, хотя все мы очень боялись".

"Тот комплекс мер, который был осуществлен в национальном масштабе, позволил сети удержаться и не дать еще одного блэкаута", - подчеркнул он.

Харченко отмечает, что очень трудно предвидеть, насколько существенными могут быть энергоограничения в Украине, потому что неизвестно, "какими будут следующие волны атак, какие будут попадания, какое оборудование уцелеет". По его словам, на сегодня в Украине энергосеть повреждена по-разному, и даже при общем дефиците на уровне 20% есть регионы, где этот дефицит ощутимо существеннее, потому что туда трудно подать питание. В первую очередь, это Киев, Харьков, Одесса, Херсонщина.

Харченко отметил, что украинские производители работают и стараются как можно быстрее поставлять оборудование, но львиную долю его везут из-за рубежа.

"Большая часть оборудования везется нами от партнеров, то есть импортируется", - сказал он.

Он подчеркнул, что нужно больше трансформаторов и соответствующего оборудования, которое позволяет восстанавливать сеть, и это оборудование так же поступает в большом количестве, но это пока что не высоковольтное оборудование для восстановления региональной сети.

"Здесь нам Азербайджан, прибалтийские страны помогают, Польша", - отметил эксперт. Он добавил, что на сегодня есть оборудование для восстановления энергосистемы в Одессе.

Харченко отметил, что новое оборудование еще только заказывается и у него "долгая дорога в Украину", в частности, речь идет о первых высоковольтных трансформаторах, чтобы начать восстанавливать качество украинской сети.

"Раньше марта они в Украину не придут", - добавил он. По его словам, без этого оборудования восстановить полноценную работу передачи электричества с энергостанций к потребителям невозможно.

Блэкаут в Украине

Как сообщал УНИАН, Россия с начала октября осуществила по критической инфраструктуре Украины уже восемь волн массированных ракетных ударов. В "Укрэнерго" заявили, что за два месяца Россия выпустила по объектам энергетики более 1 тыс. тяжелых ракет и дронов.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, сейчас в Украине повреждены все тепловые и гидроэлектростанции, также повреждено 40% объектов высоковольтной сети.

9 декабря Шмыгаль заявил, что украинцы этой зимой постоянно будут жить в условиях ограничения потребления электроэнергии.

Также Шмигаль сообщил, что Украина в рамках инициативы "генераторы надежды" начала получать генераторы от международных партнеров. В частности, генераторы передали Бельгия, Франция, Норвегия, Словакия, согласовывается соответствующий пакет помощи с Японией.

10 декабря стало известно, что Азербайджан отправил в Украину партию промышленных трансформаторов и генераторов.

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