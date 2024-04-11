Москва использует задержку западной помощи Киеву, готовя основу для наступления.

Россия начала масштабную ракетно-беспилотную атаку на украинские электростанции, в частности, нанесла удар 11 апреля, что является частью новой кампании, направленной на использование задержек в предоставлении западной помощи Киеву для усиления преимущества Москвы. Также заставляет Украину делать тяжелый выбор, что защищать, пишет The Wall Street Journal.

Ночные удары были нанесены по нескольким регионам страны, разрушив электростанцию в Киевской области и нанеся новые повреждения другим энергообъектам, которые пострадали во время предыдущих атак.

"Нам нужна противовоздушная оборона и другая оборонная поддержка, а не игнорирование и длительные дискуссии", – заявил президент Владимир Зеленский, который недавно предупредил, что у Украины закончатся ракеты для ПВО, если темпы и интенсивность российских ударов сохранятся. Украине нужно 25 зенитно-ракетных комплексов Patriot, чтобы полностью защитить свою территорию.

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Недавние атаки на крупнейшую в Украине гидроэлектростанцию и несколько теплоэлектростанций подчеркнули уязвимость энергетической инфраструктуры страны. Нанося удары по гражданской инфраструктуре, Россия пытается заложить основу для будущих наступательных действий, истощая украинскую противовоздушную оборону и отвлекая ресурсы Киева от линии фронта, считает венский аналитик по вопросам обороны Франц Штефан-Гади.

Россия наносила удары по энергетической инфраструктуре Украины и в 2022 году, во время первой зимы войны, но последние атаки свидетельствуют о новом подходе. "По сравнению с прошлым годом враг изменил свою тактику, и нынешние атаки имеют для нас гораздо более сложные последствия", – заявил на прошлой неделе министр энергетики Украины Герман Галущенко.

В отличие от первой зимы, когда Россия атаковала распределительные сети Украины, недавние атаки направлены на уничтожение генерирующих мощностей, они более концентрированные и точные.

Основная часть электроэнергии в Украине производится тремя атомными электростанциями, а тепловые и гидроэлектростанции имеют решающее значение для балансировки системы во время пиковых нагрузок.

По словам Владимира Кудрицкого, генерального директора национальной энергетической компании "Укрэнерго", импорт электроэнергии из Европы помогает покрыть дефицит в Украине, поскольку весной спрос низкий. Но мощность импортируемой энергии ограничена до 1700 МВт, и ее поставки не гарантированы.

По словам Александра Харченко, директора киевского аналитического центра "Центр исследований энергетики", без полной защиты неба децентрализация производства электроэнергии является единственным способом уменьшить угрозу российских атак.

Крупные электростанции являются легкой мишенью, а энергетическая инфраструктура Украины осталась еще с советских времен, а это значит, что Россия точно знает, где она находится. Газовые турбины, разбросанные по всей Украине, было бы труднее атаковать – и результаты были бы менее разрушительными, подчеркнул Харченко.

Разрушительные атаки РФ

11 апреля Россия нанесла удары по украинским объектам энергетики. Так, в Киевской области была полностью разрушена Трипольская ТЭС. Энергогенерирующее предприятие является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области. Расположено в Обуховском районе на берегу Каневского водохранилища.

Аналитик BILD Юлиан Репке заявляет, что у Украины закончились ракеты к западным системам ПВО, в частности, Patriot. Также, по его словам, истощено или уничтожено большинство других запасов средств ПВО.

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