По его словам, у Украины закончились ракеты к Patriot и IRIS-T.

Аналитик BILD Юлиан Рёпке заявляет, что у Украины закончились ракеты к западным системам ПВО, в частности, Patriot. Об этом он написал в соцсети Х, комментируя сегодняшнюю атаку РФ по Украине.

"Как я сказал несколько недель назад (и почти никто мне не поверил): у Украины закончились ракеты Patriot и IRIS-T", - заявил он.

Также, по его словам, истощены или уничтожены большинство других запасов средств ПВО.

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"И это при том, что у нас на складах сотни систем и тысячи ракет. Нет слов. Только ярость", - заявил Рёпке.

Сегодня Россия совершила масштабную атаку на Украину

Как рассказал президент Владимир Зеленский, более 40 ракет и еще около 40 ударных дронов было запущено Россией по Украине. К сожалению, только часть ракет удалось сбить.

В частности, было выпущено 20 крылатых ракет Х-101 и Х-555, 16 из которых удалось сбить. При этом из 6 аэробаллистических ракет "Кинжал" ни одной сбить не удалось.

В результате атаки 11 апреля были атакованы объекты энергетической инфраструктуры в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской, а также Одесской областях. В частности, российские оккупанты полностью разрушили Трипольскую ТЭС в Киевской области, что привело к уничтожению всей генерации "Центрэнерго".

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