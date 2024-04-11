Повреждения получили подстанции и объекты генерации.

В ночь на 11 апреля Россия атаковала дронами и ракетами объекты энергетической инфраструктуры в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской, а также Одесской областях. Об этом сообщила пресс-служба Миэнерго.

Отмечается, что в Одесской и в Запорожской областях на высоковольтных подстанциях в результате атаки повреждено оборудование. Во Львовской, Харьковской, Киевской областях во время воздушной тревоги отключалось оборудование на объектах генерации электроэнергии.

К тому же во Львовской области враг атаковал объект газовой инфраструктуры. Без пострадавших.

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В "Укрэнерго" уточнили, что в результате атаки были повреждены подстанции и объекты генерации компании в Одесской Харьковской, Запорожской, Львовской и Киевской областях. С 6:31 в Харьковской области введены графики аварийных отключений. В других регионах ограничения не применяются.

В ДТЭК сообщили, Россия атаковала две теплоэлектростанции компании. Серьезно повреждено оборудование предприятий. После окончания атаки энергетики оперативно начали ликвидацию последствий и восстановление работы оборудования. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Атака РФ 11 апреля

В ночь на четверг, 11 апреля, российские оккупационные войска подняли в небо стратегическую авиацию. Были зафиксированы пуски ракет с самолетов Ту-95МС. Как сообщил командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, в целом враг применил 82 средства воздушного нападения.

Относительно последствий массированной атаки на Киевщину начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщил, что "тревога продолжалась более 5 часов. К сожалению, во время воздушной тревоги на Киевщине атакован объект критической инфраструктуры.

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