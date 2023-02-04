Однако фактическая загрузка дизельного топлива с российских НПЗ в этом месяце может быть ниже запланированной.

Россия планирует увеличить экспорт дизельного топлива в феврале, пытаясь справиться с эмбарго Европейского Союза, ограничением цен и нехваткой танкеров.

Несмотря на грядущие ограничительные меры, ожидается, что общий экспорт дизельного топлива и газойля из российских портов Черного и Балтийского морей в феврале вырастет на 5-10% в месячном исчислении, до 4,2-4,3 млн тонн, пишет Reuters.

Россия уже увеличила поставки дизельного топлива в Турцию и Марокко, пытаясь перенаправить нефтепродукты в преддверии эмбарго ЕС. Однако фактическая загрузка дизельного топлива с российских НПЗ в этом месяце может быть ниже запланированной, сообщают источники на рынке.

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"Помимо эмбарго, на отгрузки нефтепродуктов может повлиять штормовая погода в черноморских портах Новороссийск и Туапсе", - сказал один из трейдеров.

Задержки из-за шторма и ограничения на экспорт в портах могут вызвать сбои в цепочке поставок: перегруженность железных дорог, затоваривание складов и сокращение объемов работы нефтеперерабатывающих заводов.

По словам трейдеров, российские НПЗ также могут сократить производство топлива в зависимости от предельных уровней цен, которые еще предстоит определить.

"Если маржа станет отрицательной, выпуск нефтепродуктов может быстро и значительно сократиться", - добавил один из трейдеров.

Источники Reuters добавили, что отсутствие доступных танкеров является еще одним ограничивающим фактором.

Санкции против российской нефти и нефтепродуктов

Как сообщал УНИАН, в конце мая 2022 года страны ЕС договорились о введении запрета на экспорт российской нефти. 5 декабря нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

В начале декабря Совет ЕС принял решение об установлении предельной цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Потолок цен означает, что с 5 декабря страны Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с транспортировкой российской нефти по морю, только в том случае, если ее закупили по установленной предельной цене или ниже.

Также, с 5 февраля 2023 года вступает в силу эмбарго на российские нефтепродукты, например дизельное топливо и мазут. Страны "Большой семерки" также вводят ценовые ограничения на поставки российского топлива.

Однако, как сообщал Bloomberg, страны G7 хотели бы установить более высокий потолок цен на российское дизтопливо, чтобы избежать серьезных потрясений на рынке. ЕС рассматривает ограничение в 100 долларов, в то время как G7 предлагает диапазон до 110 долларов. Тем не менее в "Большой семерке" дали понять, что ее устроит решение Европейского союза установить потолок цен на российское дизельное топливо в диапазоне от 100 до 110 долларов за баррель.

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