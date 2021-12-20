В Украине с начала декабря цены на голубое топливо выросли на 48% - до 55 тыс. грн.

Спотовые цены на газ в Европе на январь выросли до 1,9 тыс. долларов за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные на бирже ICE Futures.

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Цена фьючерса на январь по индексу нидерландского TTF по состоянию на сегодня 9 утра превысила 149 евро за МВт-ч (1,92 тыс. долл. за тыс. куб. м). Таким образом, с начала декабря цены выросли на 90%.

Рост цены происходит на фоне невыполнения "Газпромом" обещания по увеличению объемов закачиваемого газа в европейские хранилища и прогнозируемого ухудшения погодных условий в Европе в ближайшее время.

Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость газа на европейских хабах до границы Украины по состоянию на 19 декабря подскочила до 55 тыс. грн за тысячу кубометров. Таким образом, с начала декабря цены выросли на 48%.

Цена на газ:

Цены на газ в Украине коррелируют с ценами на европейских хабах, поскольку наша страна - интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления голубого топлива.

5 октября цена продажи газа в Европе достигла почти 2 тыс. долл. за тысячу кубов, что стало абсолютным рекордом.

По состоянию на 14 декабря 2021 года цены на газ в Европе повысились до новой рекордной отметки.

15 декабря спотовые цены на газ в Европе на январь превысили 1,5 тыс. долларов за тысячу кубометров, ежедневно возрастая на 7%.

16 декабря 2021 года стоимость газа в Европе превысила 1700 долларов за тысячу кубометров.

Автор: Анна Бредихина