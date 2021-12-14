В Украине за сутки цены на голубое топливо выросли на 10% - до 46,2 тыс. грн.

Спотовые цены на газ в Европе на январь выросли до 1,4 тыс. долларов за тысячу кубометров, только за день повысившись почти на 7%.

Об этом свидетельствуют данные на бирже ICE Futures.

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Таким образом, цена фьючерса на январь по индексу нидерландского TTF вновь превысила 120 евро за МВт-ч. Это самый высокий показатель с 5 октября, когда цена на голубое топливо в Европе достигла 160 евро за МВт-ч (почти 2 тыс. долл. за тыс. куб. м).

Рост цены происходит на фоне невыполнения "Газпромом" обещания об увеличении объемов закачиваемого газа в европейские хранилища, которые в настоящее время заполнены на 60%.

Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость газа на европейских хабах до границы Украины по состоянию на 14 декабря подскочила до 46,2 тыс. грн за тысячу кубометров. Таким образом, за сутки цены выросли на 10%.

Цены на газ в Украине:

Цены на газ в Украине коррелируют с ценами на европейских хабах, поскольку наша страна - интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления голубого топлива.

5 октября цена продажи газа в Европе достигла почти 2 тыс. долл. за тысячу кубов, что стало абсолютным рекордом.

Автор: Анна Бредихина