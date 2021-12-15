В Украине цены на голубое топливо превысили 50 тыс. грн за тыс. куб. м.

Спотовые цены на газ в Европе на январь превысили 1,5 тыс. долларов за тысячу кубометров, ежедневно возрастая на 7%.

Об этом свидетельствуют данные на бирже ICE Futures.

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Таким образом, цена фьючерса на январь по индексу нидерландского TTF вновь превысила 130 евро за МВт-ч. Это самый высокий показатель с 5 октября, когда цена на голубое топливо в Европе достигла 160 евро за МВт-ч (почти 2 тыс. долл. за тыс. куб. м.).

Рост цены происходит на фоне невыполнения "Газпромом" обещания по увеличению объемов закачанного газа в европейские хранилища.

Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость газа на европейских хабах до границы Украины по состоянию на 15 декабря подскочила до 50,9 тыс. грн за тысячу кубометров. Таким образом, за сутки цены выросли еще на 10%.

Цены на газ в Украине:

Цены на газ в Украине коррелируют с ценами на европейских хабах, поскольку наша страна - интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления голубого топлива.

5 октября цена продажи газа в Европе достигла почти 2 тыс. долл. за тысячу кубов, что стало абсолютным рекордом.

По состоянию на 14 декабря 2021 года цены на газ в Европе повысились до новой рекордной отметки.

Автор: Анна Бредихина